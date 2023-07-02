На этапе Бриллиантовой лиги протестующие пытались сорвать забег на 400 м с барьерами

На седьмом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Стокгольме (Швеция) протестующие пытались сорвать забег на 400 метров с барьерами у мужчин, которым никто даже не попытался помешать.
Фото: Кадр трансляции Бриллиантовой лиги
Три девушки расположились на беговой дорожке, встав на колени и развернув два плаката во время мужского забега, мешая спортсменам на финише. Несмотря на эту «акцию», победу в забеге одержал норвежец Карстен Вархольм.
Фото: Кадр трансляции Бриллиантовой лиги
Бриллиантовая лига. 7-й этап. Стокгольм. Мужчины, 400 метров с барьерами
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,57.
2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,94.
3. Расмус Мяги (Эстония) – 49,04.
Бриллиантовая лига проходит с мая по сентябрь 2023 года, всего пройдёт 15 этапов, 7 из которых уже завершены.
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