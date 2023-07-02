«Полный идиотизм». Вархольм осудил активистов, устроивших протест на беговых дорожках

На седьмом этапе Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Стокгольме (Швеция) протестующие пытались сорвать забег на 400 м с барьерами у мужчин. Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм остался недоволен этим.

«Когда я увидел, что идёт какой-то протест, то разозлился. Это полный идиотизм. Да, у людей должно быть право протестовать, но подобное до тошноты плохо. Это неправильный способ, и не имеет значения, что тобой движет», – приводит слова Вархольма SVT.

Карстен Вархольм одержал победу в забеге на 400 метров с барьерами, во время которого на дорожку выбежали активисты с транспарантом «Восстановить водно-болотные угодья» и встали на финишную прямую. Активисты объяснили это действие тем, что от климатической катастрофы каждый день гибнут люди.