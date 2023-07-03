Лысенко: сделаем с Иванюком и Недосековым мини-чемпионат мира

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что вместе с Ильёй Иванюком планирует выступить на чемпионате Беларуси, куда уже получил приглашение. Компанию медалистам первенств планеты составит бронзовый призёр Олимпиады-2020 белорус Максим Недосеков.
Напомним, накануне Лысенко выиграл международный легкоатлетический турнир «Мы вместе» в Бресте, повторив лучший результат сезона в мире — 2,33 метра. До него такой же результат показали австралиец Джоэл Бэйден, американец Джувон Харрисон, южнокореец У Сан Хёк и Иванюк.
«После соревнований «Мы вместе» белорусский тренер подошёл к нам и сказал: «Приезжайте к нам на чемпионат Беларуси». Получается, будем я, Илья Иванюк, Максим Недосеков. Сделаем мини-чемпионат мира. Я планирую поехать на чемпионат Беларуси. Турнир прыгунов пройдёт 28 июля», — приводит слова Лысенко «Матч ТВ».
Открытый чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике пройдёт в Минске 28–30 июля.
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