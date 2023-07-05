Регата Кубок Ассоциации класса «Оптимист» пройдёт в Санкт-Петербурге

Кубок Ассоциации класса «Оптимист», шестая и финальная отборочная регата на первенство России — 2023, пройдёт с 5 по 11 августа в яхтенном порту «Смоленка» яхт-клуба Санкт-Петербурга.

На соревнованиях будет разыграно четыре комплекта медалей: среди юношей и девушек до 16 и до 12 лет. Также на соревнованиях определятся обладатели последних 15 путёвок на первенство России в классе «Оптимист» — 2023, которое пройдёт с 4 по 10 сентября в Самарской области. Генеральном партнёром регаты выступит ФГУП «Росморпорт».

В регате выступают гонщики со всей страны. В зачёте юношей основным претендентом на победу является победитель первенства России прошлого года Егор Харламов (Московская область, СК Водник). За золото на домашней акватории будет бороться Андрей Жаков (Академия, ДСПК Рауту, ШВСМ по ВВС), взявший два золота на отборочных соревнованиях в наступившем сезоне. Конкуренцию им составит бронзовый призёр Кубка Ассоциации класса «Оптимист» — 2022 Егор Сидельников (Калининград). Не упустит своего шанса на победу гонщик из Севастополя Артём Черпита (ЦСКА/Академия).

Среди девушек преимущества на соревнованиях будут иметь местные гонщицы. Ксения Романова, Диана Лебедева и Нина Андреева из Академии парусного спорта. Анастасия Кузнецова и Моника Никифорова из Крестовского острова. За золото соревнований также поборются победительница первенства России — 2022 Екатерина Юрку (Владивосток, КСШОР) и медалист отборочных соревнований сезона-2023 Алиса Крупачёва (Калининградская обл., СШОР ПГО/Академия).