Далалоян: страны БРИКС и ШОС — это развитые державы, которые могут составлять конкуренцию

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян поделился мыслями об Играх ШОС, БРИКС и других альтернативах Олимпиаде.
«Безусловно, это приятное наблюдение, что сейчас прорабатывается множество путей развития российского спорта. Лично моё мнение, сейчас к этому надо отнестись как никогда серьёзно. Нужно делать, это отличная мотивация как для молодых спортсменов, так и для титулованных. Все получат соревновательный опыт. Страны БРИКС и ШОС – это развитые державы, которые могут составлять конкуренцию, с которыми можно и нужно обмениваться опытом.
Не стоит относиться к этим соревнованиям как к альтернативе Олимпиады, я считаю. Стоит относиться как к полноценным международным турнирам, Играм на самом высоком уровне, созданным нашей страной. Надеюсь, проведение этих соревнований войдёт в традицию на долгие годы. Олимпийские игры пусть будут, возможно, мы когда-то и вернёмся туда, но тот факт, что у нас будут свои Игры, ничуть не уступающие ОИ, это ли не повод для гордости?!» – сказал Далалоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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