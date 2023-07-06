Капитан сборной России по регби ответил на вопрос о допуске команды к Кубку мира — 2027
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Капитан сборной России по регби Виктор Гресев ответил на вопрос о допуске национальной команды к Кубку мира – 2027.
«Не знаю, как будет. Постоянно читаю новости, а там то одно, то второе. Надеюсь, что спортсменам дадут возможность выступать на международных соревнованиях, но пока мы не видим никаких сдвигов»,— сказал Гресев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
Напомним, ранее Исполнительный комитет Международной ассоциации регби (World Rugby) отстранил сборную России от соревнований и международной клубной регбийной деятельности до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине. Аналогичные меры были предприняты в отношении национальной команды Беларуси.
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