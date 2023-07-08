«Никто на Олимпиаду не поедет». Губерниев — о возможном допуске россиян на Азиатские игры

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном допуске россиян на Азиатские игры — 2023.

«А толку? Пройдут квалификацию, а потом не будут соответствовать критериям МОК. Кому тут помогают? Спортсмены из ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии могут получить допуск на Азиатские игры. Может, так оно и будет — только в олимпийской квалификации это нам не поможет от слова совсем.

Может, условные теннисисты поедут на Олимпиаду, и всё. Не удивлюсь, если мы примем участие в Азиатских играх вне медального зачёта. Будет ситуация вне конкурса. То есть если мы что-то выиграем, то будут ли нас награждать? Постоим там рядом.

Это всё хорошо, но упрётся в критерии МОК. Поэтому по-прежнему никто на Олимпиаду не поедет. 90% сборников — представители ЦСКА и «Динамо». И кто туда поедет?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.