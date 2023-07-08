Глава ОКР Поздняков отреагировал на условия допуска россиян на Азиатские игры

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Олимпийского совета Азии (ОСА) об условиях допуска российских спортсменов на Азиатские игры.
Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и не будут включены в общий медальный зачёт соревнований, однако смогут пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев.
На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла.
До начала этих соревнований остаётся совсем немного времени, и в любом случае возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки.
За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белоруссов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. С учётом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября.
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