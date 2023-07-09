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Видео: каратистка из Азербайджана не позволила армянке заслонить свой флаг на пьедестале

Видео: каратистка из Азербайджана не позволила армянке заслонить свой флаг на пьедестале
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На международном турнире по каратэ Batumi Open, который проходил в Грузии, произошёл ещё один конфликт между представителями Азербайджана и Армении.

Телевизионные камеры зафиксировали, как юная каратистка из Азербайджана, выигравшая золото, не позволила сверстнице из Армении, завоевавшей серебро, заслонить свой национальный флаг на церемонии награждения.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео инцидента.

Ранее на том же турнире в финале боролись представительница Азербайджана Алика Семихова и каратистка из Армении, имя которой не разглашается. Семихова одержала победу со счётом 2:0. После этого судья подвёл спортсменок друг к другу для традиционного рукопожатия. Семихова протянула руку, в то время как армянка нанесла ей удар по лицу. Судья сразу отреагировал на этот инцидент и дисквалифицировал представительницу Армении, которая лишилась серебряной медали.

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