В Казани торжественно открылась XIV Летняя Сбербанкиада

В столице Татарстана состоялось торжественное открытие ХIV Летней Сбербанкиады. Для участия в соревнованиях и их организации в Казань приехали более 2,5 тысячи сотрудников, представляющих сборные территориальных банков, центрального аппарата банка и дочерних компаний Сбера.

Участники игр определят лучших в 10 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. За три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера.

Соревнования пройдут в том числе на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней Универсиады, а размещаться спортсмены банка будут в построенной к Универсиаде деревне.

Фото: «Сбербанк»

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник – Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь — любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде. Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости. Стальной стойкости! Думаю, не в последнюю очередь характер Сбера «куётся» во время Сбербанкиады. Я всем вам хочу пожелать удачного участия в Сбербанкиаде, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из соревнований, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность. Но Сбер сильнее стали!»

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России:

«Я хотел бы сказать от лица спортсменов прошлых лет и сегодняшнего дня большое спасибо руководителям. Потому что именно через спорт мы можем воспитывать молодёжь. Настоящих патриотов своей страны, сильных людей! Как никогда сегодня важно, чтобы мы были вместе».

Уже 11 июля спортсмены разыграют первые медали XIV Сбербанкиады. Торжественное закрытие состоится 13 июля в международном выставочном центре «Казань Экспо».