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Каруана: многие топ-игроки по качеству шахмат сейчас значительно ниже своего пика

Каруана: многие топ-игроки по качеству шахмат сейчас значительно ниже своего пика
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Третий номер мирового рейтинга ФИДЕ, американский гроссмейстер Фабиано Каруана высказался о снижении мотивированности у топ-игроков.

«Я не могу с уверенностью сказать, что происходит с Дином, мотивирован он или нет – это его дело. Но я считаю, что его пиковые результаты пришлись на 2018-2019 годы, тогда он был чрезвычайно силён, сегодня его уровень значительно ниже.

Я чувствую, что и многие другие игроки в настоящий момент по качеству шахмат находятся значительно ниже своего пика. Один из немногих, кто сейчас сильнее, чем несколько лет назад – это Хикару. Магнус стал значительно слабее в классику, и, думаю, это в будущем может стать для него мотивацией. Что касается рапида и блица, потребуются десятилетия, чтобы Магнус перестал быть топ-игроком, настолько сильна его шахматная интуиция.

Мой уровень тоже снизился, если сравнивать с моим пиком, будь то 2018, 2020 годы. Это же можно сказать об Уэсли и о Яне, прежде всего из-за его нестабильности. Что касается Аниша, то ему неплохо удаётся держать свой уровень, потому что он очень серьёзно работает, следит за шахматами, но я не сказал бы, что он ощутимо прибавил.

Я чувствую, что у некоторых ребят пропала мотивация, и это очень серьёзно. Себя я тоже отношу к этой категории, чувствую, что мой уровень игры упал», — сказал Каруана в подкасте C-Squared.

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