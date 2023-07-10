Ещё один талантливый российский шахматист сменил гражданство. Грустно, но неудивительно

Гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Бывший российский шахматист теперь будет защищать цвета сборной Австрии.

Смена спортивного гражданства, словно снежная лавина, настигает российский спорт, неотъемлемой частью которого являются и шахматы.

Что же толкнуло очередного россиянина на переход?

«Австрия — не лучшая страна»

Переход талантливого Кирилла Алексеенко именно в сборную Австрии выглядит необычно, потому что австрийцы не очень сильны в шахматах.

Это среди прочего отметил почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

«Думаю, его переход может быть потерей для российских шахмат, потому что он неплохой шахматист. Австрия – это не лучшая страна, в которую он мог уехать. В шахматном смысле они слабые. Он будет участвовать в международных турнирах, но сама страна в шахматах слабая. Зачем так делать, я не понимаю», – цитирует легендарного гроссмейстера «РИА Новости».

7 июля трансфер подтвердили в Международной шахматной федерации: напротив фамилии бывшего российского гроссмейстера на официальном сайте ФИДЕ теперь флаг Австрии. А уже с 8 июля Кирилл имеет полное право представлять новую страну на международных соревнованиях.

А насколько это классный шахматист? Посмотрим на цифры и факты.

Кириллу Алексеенко 26 лет. Он родился в Выборге и выступал за петербургский «Медный всадник». В составе команды он два раза становился чемпионом России. На момент перехода он находился на 63-м месте в рейтинге ФИДЕ.

Среди других ярких достижений – участие в Турнире претендентов 2020–2021 годов. Кирилл получил уайлд-кард, но выступил не слишком удачно: занял лишь седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях.

Алексеенко был одним из наиболее сильных российских шахматистов среди тех, кому ещё нет 30 лет – своего рода новой волны, из которой должен выйти следующий чемпион мира. Говорить о том, что Кирилл был явным претендентом на титул, пожалуй, слишком опрометчиво, но национальную команду Кирилл усиливал – в этом никаких сомнений быть не может.

Уход российского шахматиста — не сенсация

За последнее время Россия лишилась целого ряда сильных игроков. И если переход Кирилла Алексеенко многие болельщики, не следящие за шахматами пристально, даже не заметят, то другой трансфер был очень громким.

В 2023-м под флагом Швейцарии выступает 12-я чемпионка мира Александра Костенюк. Но Страна Гор для Костенюк давно была не чужой. Спортсменка когда-то вышла замуж за швейцарца, имеет паспорт и проживает в Европе.

Совсем недавно родные просторы покинул Александр Мотылёв. Бывший российский шахматист стал «играющим» директором национальных команд Румынии. 44-летний гроссмейстер занимает 187-е место в мировом рейтинге.

За его плечами работа с Владимиром Крамником, Веселином Топаловым, Сергеем Карякиным, Юдит Полгар, Александрой Костенюк и Петром Свидлером.

Сменили спортивное гражданство и некоторые другие заметные шахматисты из России: Александр Предке, Алексей Сарана, Григорий Опарин. Отток талантов лишь усилился после перехода Федерации шахмат России из Европы в Азию. Далеко не все гроссмейстеры захотели ездить в другую часть света, особенно эта идея не понравилась тем, кто уже живёт в Европе. Для них в ФИДЕ даже предусмотрели упрощённые правила перехода в другую страну.

Впрочем, и в России, кажется, к таким новостям относятся снисходительно.

Насильно мил не будешь. И спортсмена не удержишь.