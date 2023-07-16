Денис Глушаков отреагировал на свою первую победу в пляжном футболе

Чемпион России по футболу в составе «Спартака», бывший игрок национальной команды Денис Глушаков, который с недавнего времени выступает за «Строгино» в пляжном футболе, рассказал про свою первую победу.

В матче 14-го тура чемпионата России по пляжному футболу «Строгино» одержало волевую победу над «Локомотивом» — 6:5, уступая в ходе встречи 1:5. Победный гол на счету белоруса Павла Стаскевича, оформившего в матче дубль. Также два мяча за «Строгино» забил Дмитрий Фролов, по разу отличились Илья Нижельский и Олег Византий. У «Локомотива» двумя мячами отметились Фёдор Земсков и Брендо. Ещё один гол на счету Артёма Волошина. Для Глушакова это был второй матч за «Строгино».

«Одержал свою первую победу в пляжном футболе. 6:5 победа. Драма, камбек, против «Локомотива»», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Дениса Глушакова.

Напомним, Глушаков с 2005 по 2013 год играл за «Локомотив».