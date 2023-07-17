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«Бриллиантовая лига»: результаты соревнований по лёгкой атлетике 16 июля

«Бриллиантовая лига»: результаты соревнований по лёгкой атлетике 16 июля
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В воскресенье, 16 июля, прошли соревнования восьмого этапа «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Хожуве (Польша).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

«Бриллиантовая лига». Восьмой этап

Женщины

Бег. 100 метров

1. Ша Кэрри Ричардсон (США) – 10,76.
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,78.
3. Ева Свобода (Польша) – 10,94.

Бег. 100 метров с барьерами

1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,34.
2. Кендра Харрисон (США) – 12,35.
3. Ниа Али (США) – 12,38.

Бег. 400 метров

1. Наталья Качмарек (Польша) – 49,48.
2. Лике Клавер (Нидерланды) – 49,81.
3. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,00.

Бег. 800 метров

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.56,85.
2. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,78.
3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.57,90.

Бег. 3000 метров

1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 8.26,61.
2. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8.27,80.
3. Лемлем Хайлу (Эфиопия) – 8.29,43.

Прыжки в высоту

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98.
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,98.
3. Юлия Левченко (Украина) – 1,98.

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,18.
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,70.
3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,67.

Метание копья

1. Харука Китагути (Япония) – 67,04.
2. Маккензи Литтл (Австралия) – 64,50.
3. Тори Питерс (Новая Зеландия) – 62,73.

Мужчины

Бег. 100 метров

1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,97.
2. Фред Керли (США) – 9,98.
3. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 9,98.

Бег. 400 метров

1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 44,08.
2. Баяпо Ндори (Ботсвана) – 44,61.
3. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 44,73.

Бег. 1500 метров

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.27,14 (рекорд Европы).
2. Абель Кипсанг (Кения) – 3.29,11.
3. Рейнольд Черуйот (Кения) – 3.30,30.

Бег. 3000 метров с препятствиями

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,16.
2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.08,03.
3. Леонард Бетт (Кения) – 8.09,45.

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01.
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,91.
3. Кристофер Нильсен (США) – 5,81.

Прыжки в высоту

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,36.
2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34.
3. Тобиас Потье (Германия) – 2,34.

Метание ядра

1. Райан Краузер (США) – 22,55.
2. Пэйтон Оттердал (США) – 21,88.
3. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,78.

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