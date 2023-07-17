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Могучих не смогла прилететь в Польшу на этап «Бриллиантовой лиги» из-за отмены рейса

Могучих не смогла прилететь в Польшу на этап «Бриллиантовой лиги» из-за отмены рейса
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020, чемпионка Европы в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих пропустила этап «Бриллиантовой лиги» в Хожуве (Польша), который состоялся сегодня, 16 июля.

Из-за задержки и отмены рейса украинка не успела прибыть на место проведения соревнований.

В отсутствии спортсменки две легкоатлетки из Украины вошли в тройку призёров соревнований.

Прыжки в высоту. «Бриллиантовая лига». Женщины. Восьмой этап

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,98
3. Юлия Левченко (Украина) – 1,98

Отметим, что в сезоне-2023 Могучих завоевала 11 золотых наград. Лишь однажды украинка была на соревнованиях второй — в квалификации Евро-2023 в помещении.

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