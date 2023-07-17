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Максим Недосеков: какое-то время я действительно выпивал. Было очень тяжело на душе

Максим Недосеков: какое-то время я действительно выпивал. Было очень тяжело на душе
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Белорусский легкоатлет Максим Недосеков прокомментировал слухи о пристрастии к алкоголю после смерти его первого тренера Татьяны Нарейко.

«Слухи о том, что я стал выпивать? Не стал, а закончил. После смерти Татьяны Фёдоровны некоторое время действительно употреблял. Как уже говорил, было очень тяжело на душе, а это оказался самый лёгкий способ снять напряжение и уснуть. Даже родители взяли неделю за свой счёт и приехали из Витебска в Минск, чтобы меня поддержать», — приводит слова Недосекова «Беларусь сегодня».

Недосеков выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Максим выступал в прыжках в высоту. Также он занимал второе место на чемпионате Европы 2018 года и первое — на чемпионате Европы в помещении в 2021 году.

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