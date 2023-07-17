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Три гандболистки и наставник ЦСКА вошли в число лауреатов сезона-2022/2023

Эксперты и болельщики определили лучших игроков и тренера женской гандбольной Суперлиги в сезоне-2022/2023. В голосовании, организованном Федерацией гандбола России (ФГР), участвовали тренеры команд чемпионата России, спортивные журналисты и болельщики, результаты утвердил Высший совет ФГР.

Лауреатами стали представители клубов, финишировавших в первой шестёрке. Наибольшее число индивидуальных призов досталось чемпиону России ЦСКА. Серебряный призёр «Ростов-Дон» первенствовал в двух номинациях, ещё четыре команды получили по одной награде.

Самым ценным игроком Суперлиги впервые была признана левый полусредний ЦСКА Елена Михайличенко.

Женская гандбольная Суперлига. Лауреаты сезона-2022/2023



Лучший вратарь — Кира Трусова (ЦСКА)

Лучший левый крайний — Марианна Егорова («Звезда»)

Лучший правый крайний — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»)

Лучший линейный — Ксения Макеева («Ростов-Дон»)

Лучший левый полусредний — Елена Михайличенко (ЦСКА)

Лучший разыгрывающий — Валерия Кирдяшева («Лада»)

Лучший правый полусредний — Антонина Скоробогатченко (ЦСКА)

Лучший защитник — Виктория Жилинскайте («Кубань»)

Открытие сезона — Варвара Сёмина («Динамо-Синара»)

Лучший тренер — Ольга Акопян (ЦСКА)

Самый ценный игрок — Елена Михайличенко (ЦСКА)