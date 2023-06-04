ЦСКА включил режим доминирования. Гандболистки растерзали «Ростов-Дон» в «золотом» матче

Армейская команда во второй раз в своей истории стала чемпионом России.

«Золотой» матч женского чемпионата России по гандболу между ЦСКА и «Ростовом» получился примерно таким, как игра последнего тура в футбольной Премьер-Лиге между их земляками. Невероятный первый тайм, в котором было избиение соперников, и относительно спокойный второй.

Женский ЦСКА во второй раз в своей истории стал чемпионом страны по гандболу, отобрав титул у прошлогоднего чемпиона.

Команды подошли к решающему матчу серии практически в оптимальных составах с учётом тех потерь, которые никак нельзя было возместить. У ростовчанок в состав вернулась левая крайняя Полина Кузнецова, у москвичек – левая полусредняя Елена Михайличенко. И по первым минутам стало понятно, как же много значит для нынешнего ЦСКА Михайличенко – суперзвезда чемпионата России, которая и в любой европейской команде не затерялась бы.

В считаные минуты Михайличенко наколотила пять мячей в ворота ростовских вратарей, которые ничего не могли сделать ни с ней, ни с партнёршами Елены по команде. У игроков задней линии ЦСКА почти каждый бросок летел точно в цель, чего нельзя было сказать о «Ростове». Подопечные Ольги Акопян в первом тайме довели своё преимущество до 10 мячей, что в матче примерно равных соперников представить очень сложно.

Но слишком пассивно действовала защита «Ростова», а в нападении команда Александра Бурмистрова допускала непростительно много потерь. Лишь в концовке тайма ростовчанки ожили благодаря отлично вошедшей в игру Виктории Калининой. Вратарь «Ростова», проводившая последний матч в карьере, сделала несколько сейвов подряд, и в атаке её подруги постарались.

На перерыв команды ушли с огромным преимуществом ЦСКА в шесть мячей. И весь второй тайм это преимущество армейские гандболистки уверенно удерживали. Лишь за десять минут до окончания тайма «Ростов» предпринял отчаянную попытку сократить отставание, и донской команде это удалось. Пожалуй, интрига могла завязаться, если бы арбитры Константин Ершов и Антон Павлюков засчитали гол Полины Кузнецовой в быстрой атаке.

Но они свистнули нарушение правил и назначили в ворота ЦСКА пенальти. Однако Кристина Кожокарь, бившая до этого без промаха, не сумела переиграть Киру Трусову. В ответной атаке Юлия Баева расстреляла Калинину и сняла все вопросы о победителе. Играть оставалось менее пяти минут, а отыграть «минус 5» за это время просто невозможно. Оставшиеся минуты команды просто доиграли, а капитан «Ростова» Юлия Манагарова порадовала болельщиков обеих команд фантастическим голом из-за спины не глядя.

ЦСКА победил 35:29 и вернул себе звание чемпиона страны, которым владел в позапрошлом сезоне. «Ростов-Дон» — второй, а звенигородская «Звезда», десять лет не попадавшая в число призёров, третья.

Нынешний гандбольный сезон в России завершился доминированием ЦСКА. Ведь в мужском гандболе армейцы тоже взяли золото.