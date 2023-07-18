Немецкая федерация гимнастики выступила против возвращения России

Президент немецкой федерации гимнастики Альфонс Хёльц выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Функционер считает неправильным допуск россиян даже в нейтральном статусе. «У нас нет какого-либо представления о том, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмен из России может быть нейтральным?» — приводит слова Хёльца Sportschau со ссылкой на Немецкое печатное агентство.

Также Альфонс упомянул проблемы, связанные с допинговыми скандалами в России. Белорусские спортсмены, по мнению Хёльца, также пока что не могут быть допущены к участию в соревнованиях.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов при соблюдении ряда условий.