Немецкая федерация гимнастики выступила против возвращения России

Президент немецкой федерации гимнастики Альфонс Хёльц выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
Функционер считает неправильным допуск россиян даже в нейтральном статусе. «У нас нет какого-либо представления о том, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмен из России может быть нейтральным?» — приводит слова Хёльца Sportschau со ссылкой на Немецкое печатное агентство.
Также Альфонс упомянул проблемы, связанные с допинговыми скандалами в России. Белорусские спортсмены, по мнению Хёльца, также пока что не могут быть допущены к участию в соревнованиях.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов при соблюдении ряда условий.
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