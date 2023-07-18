Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Немецкая федерация гимнастики выступила против возвращения России

Немецкая федерация гимнастики выступила против возвращения России
Комментарии

Президент немецкой федерации гимнастики Альфонс Хёльц выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Функционер считает неправильным допуск россиян даже в нейтральном статусе. «У нас нет какого-либо представления о том, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмен из России может быть нейтральным?» — приводит слова Хёльца Sportschau со ссылкой на Немецкое печатное агентство.

Также Альфонс упомянул проблемы, связанные с допинговыми скандалами в России. Белорусские спортсмены, по мнению Хёльца, также пока что не могут быть допущены к участию в соревнованиях.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов при соблюдении ряда условий.

Материалы по теме
Исинбаева: в сентябре возобновляю работу в МОК. Ни под какие санкции я не попадаю
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023