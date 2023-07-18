Погачар: у нас с Вингегором нет психологической борьбы

Словенский велогонщик Тадей Погачар высказался о противостоянии с датчанином Йонасом Вингегором на «Тур де Франс».

«В прошлом году я действовал глупо. Этот год более контролируемый. Сейчас у меня нет такого отставания по времени, поэтому не выкладываю все козыри сразу. Психологическая борьба с Вингегором? Он хорошо выглядит. Мне не кажется, что он сильно нервничает. Думаю, в этом году исход борьбы решат наши ноги, а не голова. Мои ноги в порядке, и это главное. Посмотрим, как обстоят дела с моим запястьем. Возможно, я немного отдохну после гонки.

Среда — самый тяжёлый день «Тура» на бумаге, но многое будет зависеть от того, как мы проедем 20-й этап, — он может оказаться ещё сложнее. У нас впереди три очень сложных этапа», — приводит слова Погачара Eurosport.