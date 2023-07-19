Тадей Погачар: на «Тур де Франс» ничего не окончено. Надеюсь, смогу вернуться в борьбу

Словенский велогонщик Тадей Погачар прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке с раздельного старта в рамках 16-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Спортсмен занял второе место, отстав от победителя, датчанина Йонаса Вингегора, на 1 минуту 38 секунд.
«Немного удивлён, потому что стабильно выступал в этой гонке. Но на финише разрыв оказался большим. Сначала я ориентировался на время Ваута ван Арта и думал, что на правильном пути, так как выигрывал у него.
В любом случае, я отдал всё. Но ещё ничего не окончено, потому что впереди будет очень тяжёлый этап. Мы постараемся составить план и реализовать его, но почти две минуты компенсировать будет тяжело. Хочется надеяться, что я смогу вернуться так же, как сделал в Пиренеях, когда проиграл время на Мари-Бланк», — сказал Погачар после гонки.
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