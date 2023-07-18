Йонас Вингегор выиграл индивидуальную разделку и упрочил лидерство на «Тур де Франс»

Датский гонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Jumbo-Visma, уверенно выиграл индивидуальную гонку с раздельного старта в рамках 16-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».
Вингегор существенно увеличил преимущество в общем зачёте, так как опередил единственного оставшегося конкурента словенца Тадея Погачара из UAE Team Emirates на 1 минуту 38 секунд.
Велошоссе. «Тур де Франс». 16-й этап. Пасси – Комблу
Индивидуальная гонка с раздельного старта, 22 км
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 32.36.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 1.38.
3. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) +2.51.
4. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) +2.55.
5. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) +2.58.
6. Реми Каванья (Франция, Soudal — Quick Step) +3.06
Общий зачёт после 16 этапов
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 63:06.53
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 1.48.
3. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) +8.52.
4. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +8.57.
5. Джей Хиндли (Австралия, Bora-Hansgrohe) +11.15.
6. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) +12.56.
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