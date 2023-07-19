Ян Непомнящий сыграл в шахматы под землёй

33-летний российский шахматист, вице-чемпион мира — 2023 Ян Непомнящий прокомментировал участие в шахматном матче в шахте рудника. Подобная игра стала первой в мире шахматной партией, сыгранной на такой глубине.
«Это было максимально необычно. Тут всё выглядит по-другому, не так, как представляешь. Когда смотришь фильм, там показывают нечеловеческие условия, там люди преодолевают себя, а здесь всё современно. Тут чисто настолько, насколько возможно.
Спускаться было не страшно.
Я вчера уже был в учебной шахте, занимался бурением шпуров. Да и живу я в Москве, часто езжу в метро. Там, конечно, метров 70, наверное, а тут целых 700. Так что сегодня спускался почти как к себе домой. Не могу сказать, что испытывал особое волнение.
К счастью, не все соперники были подкованы в шахматах (смеётся). Надо сказать, что оба горняка-шахматиста, Алексей и Дмитрий, очень прилично играют. А вот Александр должен тренироваться (смеётся).
До какого-то момента была равная партия, но бывает такое, что из-за одного неточного хода играть становится тяжёлой и неприятной. Так и случилось. Соперникам стало тяжелее играть, удержать ничью они не смогли.
Всегда приятно побеждать. Есть теперь достижение и в шахте, но главное, чтобы это было не единственное, чем можно гордиться», — передаёт слова Непомнящего корреспондент Чемпионата Татьяна Постникова.
Командный матч проходил на глубине 700 метров, Ян играл в команде вместе с популярным писателем Александром Цыпкиным. Их команда выиграла белыми после 41 хода.
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