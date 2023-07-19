Во время этапа «Тур де Франс» велогонщику предложили пиццу

Сегодня, 19 июля, состоялся 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс» из Сен-Жерве-ле-Бен в Куршевель (165,7 км), победителем которого стал австриец Феликс Галль (AG2R Citroën Team). Во время этапа австралийскому велогонщику Бену О'Коннору, представляющему ту же команду, что и Галль, предложили пиццу.

О'Коннор финишировал на 24-м месте, отстав от лидера на 9 минут и 1 секунду. В генеральной классификации австралиец идёт на 21-й строчке, отставая от обладателя жёлтой майки Йонаса Вингегора (Дания, Team Jumbo–Visma) на 1:13.29.

На «Тур де Франс» — 2023 осталось четыре этапа. Веломногодневка стартовала 1 июля в Бильбао (Испания) и завершится 23 июля в Париже (Франция). В 2022 году победителем гонки стал Вингегор.