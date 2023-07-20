Вингегор — о допинге: не принимаю ничего, что я не мог бы дать своей дочери
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26-летний датский велогонщик Йонас Вингегор (Team Jumbo–Visma) после завершения 17-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» ответил на подозрения в употреблении допинга, появившимися в связи с его высокими результатами.
«Я понимаю, что сложно доверять велоспорту с его прошлым. Но сейчас все уже не те, какими были 20 лет назад. От всего сердца могу сказать, что я ничего не принимаю. Я не принимаю ничего, что я не мог бы дать своей дочери, и я бы точно не давал ей никаких препаратов», — приводит слова Вингегора Cycling Weekly.
Напомним, за четыре этапа до завершения «Тур де Франс» Вингегор лидирует с преимуществом в 7 минут 35 секунд. На втором месте идёт словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).
18-й этап веломногодневки состоится 20 июля.
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