Владимир Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован сегодня, 20 июля.

В документе отмечается, что Винер награждена «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта».

Таким образом, Винер стала полным кавалером ордена. Ранее она была удостоена II (2018), III (2008) и IV (2005) степеней этой награды.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить россиян, забаненных в марте 2022 года, до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Винер, комментируя данную новость, заявила, что с этим пока «ничего не ясно».