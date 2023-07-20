Российских гимнастов выпускают на мировую арену. Но шансов отобраться на Олимпиаду немного

Разрешение действует с 1 января 2024 года. И то не для всех.

«Призрачно всё в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись!»

Похоже, именно такой тактики из бессмертного хита и будут придерживаться российские гимнасты, которых с 1 января 2024 года пустят на международные турниры. До Игр-2024 в Париже останется чуть больше полугода.

«Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Беларуси в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Беларусью, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами».

В Международной федерации также рассказали, как именно будет проходить процедура возвращения россиян на международную арену:

«Спортсмен, желающий получить статус «нейтрального», должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если все условия будут соблюдены, он получит такой статус. Спортсмены, получившие его, будут иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года».

А что за специальные правила?

Международная федерация не уточняет, и пока всё расплывчато. Об этом же и говорит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

«Сейчас говорят, что наши гимнасты смогут выступать в нейтральном статусе. А кто-то может объяснить, что это значит? На предыдущих Играх, когда наши ребята стояли на пьедестале, поднимался флаг ОКР, играла композиция Чайковского. А что будет в Париже? Пока сложно что-то объяснять».

Бывшие гимнасты восприняли решение радостно, но с осторожностью.

«Честно говоря, даже не верится, что FIG приняла такое решение. Это просто потрясающе. Главное только, чтобы россиян при этом не попытались обязать подписывать какие-либо бумаги, осуждающие проведение СВО.

Это огромный шаг на пути к Олимпиаде. Всё-таки мы все в первую очередь мечтаем, чтобы наши гимнастки успешно выступили на квалификационных турнирах и отправились в Париж. Если не будет дополнительных нюансов и требований, это просто потрясающая новость. Безумно счастлива», – сказала серебряный призёр ОИ-1996 гимнастка-художница Яна Батыршина.

«Безусловно, это хорошо! У ребят будет возможность выступать, тренироваться и готовиться. Даже если нейтральный статус – весь мир знает, что за спортсмены выступают. Главное, чтобы российский флаг был в душе каждого спортсмена. Нейтральный статус не должен повлиять», – отметил двукратный бронзовый призёр ОИ-2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков.

Антон Голоцуцков Фото: РИА Новости

Критерии о допуске в нейтральном статусе будут разработаны международной федерацией в ближайшие недели. Но интриги здесь мало. FIG, скорее всего, будет работать в соответствии с критериями МОК. А там чёрным по белому сказано, что атлеты, которые имеют связь с ВС РФ, не могут быть частью олимпийского движения. Тем самым МОК шлёт нетривиальный привет, например, Никите Нагорному, флагману российской спортивной гимнастики, а по совместительству главному человеку в движении «Юнармия». На это и ещё на многое другое западные функционеры, конечно, обратят внимание.

Времени осталось мало

При этом на Западе россиян не ждут. Им и без нас хорошо. Континентальные турниры проходят без вероятного доминирования российских спортсменов. Против возвращения россиян выступил президент немецкой федерации гимнастики Альфонс Хельц. Функционер считает неправильным допуск россиян даже в нейтральном статусе. Ну и зачем-то он вспомнил про допинг.

Но бог с ним, с Хельцем. Важнее другое: успеют ли наши спортсмены, которых всё-таки пустят на мировую арену, отобраться на Олимпиаду в Париже?

Конечно, в спортивной и художественной гимнастике, а также в прыжках на батуте часть квалификационных соревнований уже прошла. Но какие-то шансы отобраться на Олимпиаду ещё будут! И ими очень нужно воспользоваться, ведь в Париже гимнасты в сумме разыграют 18 комплектов наград.

Олимпийский турнир по спортивной гимнастике один из самых медалеёмких – 14 комплектов наград. На прошлой Олимпиаде в Токио наши устроили настоящую феерию, выиграв командный зачёт как в мужском, так и в женском турнирах. В Париже такого успеха «доброжелатели» уже не допустят.

Россияне уже не смогут отобраться на ОИ через чемпионат мира, который пройдёт в октябре. Но есть возможность выхода через Кубок мира и чемпионат Европы. Квоты будут разыграны только на индивидуальные соревнования.

В изящной художественной гимнастике на Олимпиаде по традиции будет разыграно два комплекта медалей: в индивидуальном и командном первенстве. Здесь мы тоже пропустим осенний чемпионат мира. И тоже сохраним возможность отобраться через чемпионат Европы.

Что касается прыжков на батуте, то на главном старте четырёхлетия в Париже спортсмены разыграют два комплекта наград. Ноябрьский чемпионат мира мы пропустим, а значит, останется возможность отобраться через этапы Кубка мира. Последний старт подобного уровня запланирован на апрель 2024-го. Тогда же должен состояться чемпионат Европы в Португалии.

«Игра на выживание» для гимнастов начнётся 1 января 2024 года.