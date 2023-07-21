«Когда ты так близко, хочется закончить начатое». Непомнящий — о желании завоевать титул

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира — 2023 Ян Непомнящий рассказал, почему вновь решил пойти на чемпионский цикл.

«Конечно, бывают минуты слабости, когда хочется всё бросить. Эмоционально бывают разные состояния и разные мысли. Скорее, в случае выигрыша мне бы больше хотелось взять паузу. В некотором смысле нужно иметь цели, чтобы к чему-то идти. У меня главная цель – выиграть и отдохнуть. В этом глобальная идея. Раз не выиграл пока, получается, что отдых не заслужил (улыбается).

Несколько лет назад мне казалось, что уже выйти на титульный матч – это хорошо. Это такая история, которая, что называется, оправдает бесцельно прожитые годы (улыбается). А сейчас я поднялся на ступеньку выше. А когда так близко подходишь, уже хочется закончить начатое», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.