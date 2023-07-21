«Вместо точки получилась жирная клякса». Ян Непомнящий высказался о переходе ФШР в Азию

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).
«Что касается смены региона на Азию, то это, на мой взгляд, на 80 процентов пиар-ход, попытка стать пионерами в деле прорыва спортивной блокады. Но я не могу сказать, что это дало ожидаемый результат, мягко говоря. ФИДЕ пошла навстречу игрокам, существенно упростив процедуру смены гражданства, и всё это привело к плачевному исходу: к уходу игроков в европейские федерации. Это очень большая потеря для наших шахмат. Уходят как суперзвёзды, как Саша Костенюк, так и молодые таланты: Сарана, Предке, Алексеенко – у всех огромный потенциал. Это очень грустно. Мне кажется, вместо точки получилась жирная клякса. И очень неприятно читать официальные комментарии от представителей федерации, мол, ха-ха, да это не потеря. Да, некоторые их этих ребят – это даже не первая сборная, но общий негативный фон заметен», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
- 21 июля 2023
-
15:45
-
15:20
-
15:11
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:25
-
13:14
-
12:55
-
11:59
-
00:35
- 20 июля 2023
-
23:22
-
23:00
-
21:03
-
20:37
-
20:30
-
19:40
-
19:15
-
18:34
-
17:45
-
17:41
-
17:21
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:05
-
14:50
-
14:36
-
12:59
-
12:00
-
10:13
-
02:01
-
00:53
- 19 июля 2023
-
22:57