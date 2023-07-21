«Вместо точки получилась жирная клякса». Ян Непомнящий высказался о переходе ФШР в Азию

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Что касается смены региона на Азию, то это, на мой взгляд, на 80 процентов пиар-ход, попытка стать пионерами в деле прорыва спортивной блокады. Но я не могу сказать, что это дало ожидаемый результат, мягко говоря. ФИДЕ пошла навстречу игрокам, существенно упростив процедуру смены гражданства, и всё это привело к плачевному исходу: к уходу игроков в европейские федерации. Это очень большая потеря для наших шахмат. Уходят как суперзвёзды, как Саша Костенюк, так и молодые таланты: Сарана, Предке, Алексеенко – у всех огромный потенциал. Это очень грустно. Мне кажется, вместо точки получилась жирная клякса. И очень неприятно читать официальные комментарии от представителей федерации, мол, ха-ха, да это не потеря. Да, некоторые их этих ребят – это даже не первая сборная, но общий негативный фон заметен», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.