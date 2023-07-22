Украинские шпажистки выступят на чемпионате мира в одном турнире с россиянками

Украинские шпажистки Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева вошли в заявку индивидуального турнира чемпионата мира по фехтованию, который пройдёт с 22 по 30 июля в Милане (Италия). Список участниц опубликован на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Согласно ему в личном турнире шпажисток также выступят две россиянки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, заявленные в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявлял, что украинские фехтовальщики не примут участия в дисциплинах, в которых будут представлены россияне и белорусы. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) выразил несогласие с позицией украинских спортивных властей и пообещал помочь украинским спортсменам выступить в олимпийской квалификации, вопреки национальным запретам.

Напомним, в нейтральном статусе на чемпионате мира выступят семь российских фехтовальщиков. Кроме двух шпажисток, это саблистки Алёна Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева и шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян.