Испанский легкоатлет на 3 секунды превзошёл достижение Ингебригтсена в беге на 5000 метров

Призёр чемпионатов мира и Европы, испанский легкоатлет Мохамед Катир побил рекорд Европы в беге на 5000 метров. На этапе Бриллиантовой лиги в Монако Катир финишировал четвёртым финальном забеге с результатом 12 минут 45,01 секунды. Предыдущее континентальное достижение принадлежало норвежцу Якобу Ингебригтсену, который 10 июня 2021 года во Флоренции пробежал 5000 метров за 12.48,45.
Добавим, что время Катира – одиннадцатое за всю историю выступлений мужчин на дистанции 5000 метров.
«Забег с самого начала был очень сильным. Соперники были сильны, и я тоже. Цель состояла в том, чтобы побить рекорд Европы, чему я рад. Теперь можно подумать о Будапеште», — приводит слова Катира Marca.
Отметим, что весь пьедестал заняли представители Эфиопии: Хагос Гебрхивет, Бериху Арегави и Телахун Хайле Бекеле.
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