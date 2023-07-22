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Дюплантис назвал причину поражения в Монако

Дюплантис назвал причину поражения в Монако
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Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом Арман Дюплантис объяснил причину неудачного выступления на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако. Швед занял только четвёртое место с результатом 5,72. Он взял эту высоту с первой попытки, затем совершил два неудачных прыжка на 5,92 и ещё один на 6,02. Победу с результатом 5,92 одержал американец Кристофер Нильсен.

«У меня просто были небольшие судороги в задней части бедра. Это происходит уже не в первый раз. Я должен быть осторожен и следить за своим телом перед чемпионатом мира. У меня есть время, но я не хочу наделать глупостей и испортить сезон», — приводит SVT слова Дюплантиса.

Четвёртое место – худший результат для Дюплантиса с соревнований в Лозанне 26 августа 2021 года, где он также стал четвёртым.

Чемпионат мира-2023 пройдёт в Будапеште с 19 по 27 августа.

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