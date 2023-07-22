Кипьегон: приехала в Монако ради мирового рекорда

Кенийка Фаит Кипьегон, установившая на девятом этапе Бриллиантовой лиги в Монако новый мировой рекорд в беге на одну милю – 4.07,64, сказала, что хотела добиться этого достижения. Ранее в этом году она также поставила лучшее время в истории на дистанциях 1500 м и 5000 м. По словам Кипьегон, перед стартом сезона она нацеливалась только на один мировой рекорд.

«Мне очень понравился забег. Я приехала ради этого, я хотела установить мировой рекорд, и, слава богу, всё сложилось потрясающе. Когда я начинала этот сезон, моей целью было просто побить мировой рекорд на 1500 м. Это все ещё было в моей голове и в моих мыслях. Благодарю бога, за то, что мне удалось ещё на 1 миле и 5000 м.

Это благословение выступать и добиваться такого с этими соперницами. Я вижу, как они все рады за меня, и это так эмоционально. Это благословение. Такое происходит не каждый раз, когда вы соревнуетесь. Я должна сказать спасибо богу за это», — приводит слова Кипьегон Associated Press.