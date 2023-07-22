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Сборная России по пляжному футболу одолела команду Сенегала в Кубке наций — 2023

Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу подряд в рамках кругового турнира Кубка наций – 2023, который проходит в Санкт-Петербурге.

Российская команда со счётом 6:4 обыграла сборную Сенегала. Голы на свой счёт записали Алексей Макаров, Денис Пархоменко, Андрей Котенев, Андрей Новиков, Фёдор Земсков и Егор Ремизов.

Завтра, 23 июля, в рамках 3-го тура Кубка наций подопечные Михаила Лихачёва сразятся со сборной Ирана. Встреча пройдёт на «Нова Арена» и начнётся в 15:00 мск.

Пляжный футбол. Кубок наций. Мужчины. Санкт-Петербург

2-й тур

Россия – Сенегал – 6:4.

Отметим, что Россия и Иран в данный момент являются лидерами соревнований с двумя победами. Победитель завтрашнего матча станет обладателем главного трофея турнира.