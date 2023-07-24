В Госдуму внесён законопроект о поддержке спортивной индустрии

Подготовлен законопроект о поддержке отечественных производителей спортивной продукции, сообщил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

«Раньше в законодательстве не было понятий «организации спортивной индустрии» и, соответственно, мер государственной поддержки для них. Сейчас мы их предлагаем.

Главное, мы выстраиваем систему взаимодействия между производителями и спортивными федерациям. Последние смогут участвовать в испытаниях произведённой спортивной продукции, на своих площадках со спортсменами попробовать, подходит она или нет, и потом дать производителям ответную реакцию — какие характеристики нужно поменять. Не должно быть такого, что компания сделала какие-то лыжи, а они никому не подходят и не нужны. По сути, федерации должны стать заказчиками продукции. А производители должны отвечать запросам», — приводит слова Свищёва «Российская газета».

Чтобы стимулировать организации спортивной индустрии, законопроектом даются полномочия Министерству спорта России, органам исполнительной власти в регионах — они смогут формировать разные механизмы поддержки для этих организаций: субсидии, гранты, земельные участки и так далее.