«Наш спорт для всех». World Aquactics готовит план создания категории для трансгендеров

Международная федерация водных видов спорта World Aquactics составляет план «открытой категории», в которой могли бы выступать трансгендеры. Об этом сообщил руководитель организации Хусейн Аль-Мусаллам.

«В прошлом году я объявил, что создам комитет для внедрения открытой категории. Работа комиссии не завершена. Они делают прекрасную работу, и я очень благодарен им за это. Это очень сложная тема, но я рад сообщить вам сегодня, что сейчас мы составляем план первой попытки создания открытой категории и надеемся вскоре согласовать все детали. Наш спорт должен быть для всех», — приводит слова Аль-Мусаллама Swimming World.

Ранее Международная федерация водных видов спорта ограничила выступление трансгендеров в женских соревнованиях.