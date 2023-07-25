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Кэти Ледеки повторила рекорд Майкла Фелпса по числу индивидуальных золотых медалей на ЧМ

Кэти Ледеки повторила рекорд Майкла Фелпса по числу индивидуальных золотых медалей на ЧМ
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В Фукуоке (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Завершился женский заплыв на 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки, показавшая результат 15:26.27.

Второе место заняла итальянка Симона Квадарелла (+17.04). Бронзовую медаль выиграла Ли Бинцзе из Китая (+19.44).

Ледеки догнала американского пловца Майкла Фелпса по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по водным видам спорта в индивидуальных соревнованиях. У обоих спортсменов — по 15 наград высшего достоинства.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

Водные виды спорта. ЧМ-2023. Плавание
Женщины. 1500 м вольный стиль
25 июля 2023, вторник. 14:10 МСК
Окончено
1
Кэти Ледеки
США
15:26.27
2
Симона Квадарелла
Италия
+17.04
3
Ли Бинцзе
Китай
+19.44
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