Кэти Ледеки повторила рекорд Майкла Фелпса по числу индивидуальных золотых медалей на ЧМ
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В Фукуоке (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Завершился женский заплыв на 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки, показавшая результат 15:26.27.
Второе место заняла итальянка Симона Квадарелла (+17.04). Бронзовую медаль выиграла Ли Бинцзе из Китая (+19.44).
Ледеки догнала американского пловца Майкла Фелпса по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по водным видам спорта в индивидуальных соревнованиях. У обоих спортсменов — по 15 наград высшего достоинства.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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