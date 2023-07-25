Валуев — о словах Исинбаевой: ребята, следите за своим языком или просто молчите

Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, призвал спортсменов быть осторожными в своих высказываниях на политические темы.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, сообщая о возобновлении работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), назвала номинальным воинское звание майора, которое получила за выступление в составе ЦСКА. За эти слова легкоатлетка, которая ныне проживает в Испании, подверглась шквалу критики как от болельщиков, так и от специалистов.

«Спортсмен — средоточие внимания людей. Единичные случаи превращают в общий тренд. То же заявление Елены Исинбаевой. Спортсмены что то недопонимают. Но во время серьёзных событий в мире надо им всё же почитать что то серьёзное о политике, а не только нечто гламурное.

Недавно сам я видел, что в сборной ребят инструктировали о провокациях. Некоторые восприняли это с ухмылкой. Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то, будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чём вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны. Если хоть одно мнение спортсмена не ложится в помощь нашей стране, то говорить на Западе будут только об этом одном спортсмене.

Спортсмен может куда то колыхнуться в плане конъюнктуры, чтобы обеспечить своё будущее. Тем не менее, если ты немного поколебался в другую сторону, это не значит, что у тебя появилась индульгенция на визы и пребывание и таблетка от осуждения за границей. Потому что мы всегда, какие бы политические взгляды ни выражали, на Западе будем чужаками», — приводит слова Валуева «Матч ТВ».