Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 27 июля

В четверг, 27 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), будет разыгран второй и последний комплект медалей в хайдайвинге, а в плавании состоится пять финальных заплывов.
Расписание финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 27 июля
Хайдайвинг
6:55. Мужчины. 27 м
14:02. Женщины. Баттерфляй. 200 м
14:21. Мужчины. Вольный стиль. 100 м
14:36. Женщины. Спина. 50 м
15:03. Мужчины. Комплекс. 200 м
15:45. Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м
Также определятся финалисты в соревнованиях по водному поло среди мужских команд.
20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.
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