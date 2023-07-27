Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 27 июля

В четверг, 27 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), будет разыгран второй и последний комплект медалей в хайдайвинге, а в плавании состоится пять финальных заплывов.

Расписание финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 27 июля

Хайдайвинг

6:55. Мужчины. 27 м

Плавание

14:02. Женщины. Баттерфляй. 200 м

14:21. Мужчины. Вольный стиль. 100 м

14:36. Женщины. Спина. 50 м

15:03. Мужчины. Комплекс. 200 м

15:45. Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

Также определятся финалисты в соревнованиях по водному поло среди мужских команд.

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.