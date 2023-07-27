Ирина Винер: всегда хотела потренировать африканку

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер призналась, что хотела бы тренировать африканских гимнасток. Глава ВФХГ подчеркнула, что африканские спортсмены обладают большими перспективами в гимнастике.

«Спорт — это самая мирная война. Соревнования всегда заканчиваются миром и дружбой, это самое важное. Спортсмены дружат, это влияет на будущее, дружба сохраняется навеки. В этом плане нам важна Африка, это огромный континент с великими спортсменами. Посмотрите на сборную Франции по футболу! Там один игрок с белой кожей! У нас в наших командах огромное количество чернокожих футболистов. И у африканцев есть огромные перспективы в гимнастике. Я всегда хотела потренировать африканку», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года в нейтральном статусе.