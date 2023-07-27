Федерация фехтования Украины намерена оспорить решение о дисквалификации Харлан

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что организация будет добиваться отмены дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.

Напомним, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в поединке 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию. После схватки украинка отказалась пожимать руку сопернице, чем нарушила регламент соревнований. Судьи не стали аннулировать результат Харлан, однако присудили ей поражение в поединке 1/16 финала турнира.

«Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем оспаривать это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не давал чёрную карточку, не дисквалифицировал её. Это уже потом начались подковёрные игры. Эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница Ольги Харлан, даже был назначен судья на следующий бой.

Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях. Но речь уже о том, чтобы её вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться добиться того, чтобы отменили эту чёрную карточку, дисквалификацию», – сказал Ильяшев в эфире всеукраинского телемарафона.