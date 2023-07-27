Матыцин назвал правильным решение FIE о дисквалификации Харлан

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла правильное решение, дисквалифицировав украинскую саблистку Ольгу Харлан, отказавшуюся пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане.

«Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Ранее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперед, преградив дорогу Смирновой, а затем покинула дорожку. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. Украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.