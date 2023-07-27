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Матыцин назвал правильным решение FIE о дисквалификации Харлан

Матыцин назвал правильным решение FIE о дисквалификации Харлан
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла правильное решение, дисквалифицировав украинскую саблистку Ольгу Харлан, отказавшуюся пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане.

«Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Ранее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане Харлан выиграла у Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперед, преградив дорогу Смирновой, а затем покинула дорожку. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. Украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.

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