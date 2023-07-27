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Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 28 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта: расписание соревнований 28 июля
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В пятницу, 28 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), будет разыграно шесть комплектов медалей: в плавании и женском водном поло.

Расписание финалов чемпионата мира по водным видам спорта на 28 июля
Водное поло. Женщины

7:00 Матч за 3-е место. Италия — Австралия
12:00 Финал. Нидерланды — Испания

Плавание

14:02. Женщины. Вольный стиль. 100 м
14:49. Женщины. Брасс. 200 м
14:59. Мужчины. Спина. 200 м
15:24. Мужчины. Брасс. 200 м
15:40. Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

20-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля. В рамках соревнований разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде, водном поло и хайдайвинге.

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