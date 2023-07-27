Ольга Харлан: когда услышала о дисквалификации, меня это убило. Я кричала от боли
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Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала свою дисквалификацию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию в Милане.
«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне чёрную карточку – конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли.
Я, вероятно, понимаю, как и все в этом мире, в адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться, потому что меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех – это не передать словами. Спасибо каждому. Чувствую всё. Вы в моём сердце», — написала Харлан в соцсетях.
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