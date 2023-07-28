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Винер: провозглашённый Пьером де Кубертеном девиз Олимпийских игр больше не работает

Винер: провозглашённый Пьером де Кубертеном девиз Олимпийских игр больше не работает
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, как спортсменки сборной России адаптировались к отстранению от международных турниров, а также прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики о допуске россиян на соревнования с 1 января 2024 года.

«Принципиально ничего не изменилось. Мотивация прежняя: быстрее, выше, сильнее. Желание победить и стать первым никуда ведь не делось.

Да, уровень соревнований, безусловно, важен, но хочу напомнить или сообщить, если не знаете: в Советском Союзе, а позже и в России основными стартами для гимнастов всегда были именно чемпионаты страны. Там шёл наиболее жёсткий отбор, там была самая длинная скамейка, которую требовалось оставить позади, чтобы выбиться в лидеры. И сейчас в этом смысле картина не поменялась.

Чемпионаты мира и Олимпийские игры уже не являются вершиной. Сегодня это не так очевидно. Если сильнейшие команды Белоруссии и России не участвуют, значит, провозглашённый Пьером де Кубертеном девиз больше не работает.

Было и ушло. Увы и ах! Что касается как бы допуска наших спортсменок со стороны Международной федерации гимнастики, информация требует проверки и подтверждения. Жду официальные комментарии от Минспорта России, ОКР. Ведь в FIG заявили, что разрешат российским и белорусским гимнастам участвовать в отборочных турнирах перед Олимпиадой-2024, но окончательное решение остаётся за МОК. Кроме того, команды в любом случае не будут допущены на Игры в Париж, а это значит, что наши девочки не смогут соревноваться в групповых упражнениях. Согласитесь, может возникнуть дополнительная напряжённость в коллективе. Как бы нам в очередной раз не попытались подсунуть троянского коня…

Словом, исходим из того, что прежний мир исчез навсегда, как было прежде, больше не будет, условия изменились, надо принять новую данность, и нечего, как говорится, слёзы ронять», — цитирует Ирину Винер ТАСС.

Напомним, Международная федерация гимнастики в июле 2023 года сообщила, что допускает россиян и белорусов на турниры. Полный список условий, которым должны соответствовать спортсмены, пока неизвестен.

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