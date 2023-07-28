Андрей Шевченко поддержал дисквалифицированную Ольгу Харлан

Бывший футболист и тренер сборной Украины вице-президент НОК страны Андрей Шевченко обратился к дисквалифицированной саблистке Ольге Харлан.
«Ольга, я на вашей стороне. Большая несправедливость была совершена против вас», – написал Шевченко в соцсетях.
Напомним, накануне в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане, Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, россиянка согласно правилам хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила саблю вперёд, преградив Смирновой дорогу, а затем покинула помост. Анна больше 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. В фехтовании бой должен обязательно завершиться рукопожатием. В итоге украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ пожать руку сопернице и снята со следующего поединка.
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