Объявлен состав сборной России по художественной гимнастике на Игры стран СНГ

В состав сборной России по художественной гимнастике для участия в Играх стран СНГ вошли победительница личного многоборья на чемпионате России 2023 года Анна Попова, а также Арина Аверина и Лала Крамаренко. Об этом Попова сообщила ТАСС.
«В Минске я буду выступать с тремя видами, поэтому сегодня обруч не тренировала. Арина Аверина выступает с обручем, Лала Крамаренко — в четырех видах. Ирина Александровна Винер так нас распределила.
Сегодня был тяжелый день. Мы готовимся к важному старту, так что усиленно тренируемся и работаем над ошибками. Есть ли у меня травма? Из-за того, что нагрузки сейчас большие, немного надорвала мышцу ноги на одной из тренировок. Работаю, надеюсь, к Минску подлечусь», — приводит слова Поповой ТАСС.
Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси. Соревнования по художественной гимнастике состоятся в Минске с 4 по 6 августа.
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