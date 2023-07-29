Бывшая российская легкоатлетка Куличенко: некоторые офигели, что русская выступала на ЧЕ

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, рассказала о реакции на её победу в прыжках в высоту на молодёжном чемпионате Европы по лёгкой атлетике.

«Спортсмены поздравляли, но потом мне наскидывали статей с такими сомнительными заголовками, что я не знала, как на это реагировать. Писали, что я выиграла Европу благодаря своему папе. Меня это не цепляет, но хейта после золота действительно прилетело много. При этом, кстати, от иностранцев больше. Да мне даже смерти желали! Некоторые офигели от того, что русская выступала на Европе, и уверяли, что смена гражданства ничего не меняет – никакого права соревноваться я не имею. Целая кампания в эту сторону развернулась», — приводит слова Куличенко Sports.ru.