Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко: некоторые офигели, что русская выступала на ЧЕ

Бывшая российская легкоатлетка Куличенко: некоторые офигели, что русская выступала на ЧЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, рассказала о реакции на её победу в прыжках в высоту на молодёжном чемпионате Европы по лёгкой атлетике.

«Спортсмены поздравляли, но потом мне наскидывали статей с такими сомнительными заголовками, что я не знала, как на это реагировать. Писали, что я выиграла Европу благодаря своему папе. Меня это не цепляет, но хейта после золота действительно прилетело много. При этом, кстати, от иностранцев больше. Да мне даже смерти желали! Некоторые офигели от того, что русская выступала на Европе, и уверяли, что смена гражданства ничего не меняет – никакого права соревноваться я не имею. Целая кампания в эту сторону развернулась», — приводит слова Куличенко Sports.ru.

Материалы по теме
Не наше золото. Как российская легкоатлетка стала чемпионкой Европы под флагом Кипра
Не наше золото. Как российская легкоатлетка стала чемпионкой Европы под флагом Кипра
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023