Венгерские ватерполисты стали чемпионами мира, одолев греков в серии пенальти
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Мужская сборная Венгрии по водному поло выиграла чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония).
В финале соревнований венгры одолели команду Греции. Основное время встречи завершилось со счётом 10:10. В серии пенальти точнее оказались венгры — 4:3. По ходу турнира венгры также обыграли сборные Японии, Аргентины, Хорватии, США и Испании.
Стоит отметить, что для мужской сборной Венгрии это четвёртый титул чемпионов мира в истории. Они сравнялись по этому показателю с итальянцами. Теперь команды делят первое место по завоёванным золотым медалям.
Бронзовыми призёрами соревнований стали испанцы. В матче за третье место они со счётом 9:6 взяли верх над сборной Сербии.
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