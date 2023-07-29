Венгерские ватерполисты стали чемпионами мира, одолев греков в серии пенальти

Мужская сборная Венгрии по водному поло выиграла чемпионат мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония).

В финале соревнований венгры одолели команду Греции. Основное время встречи завершилось со счётом 10:10. В серии пенальти точнее оказались венгры — 4:3. По ходу турнира венгры также обыграли сборные Японии, Аргентины, Хорватии, США и Испании.

Стоит отметить, что для мужской сборной Венгрии это четвёртый титул чемпионов мира в истории. Они сравнялись по этому показателю с итальянцами. Теперь команды делят первое место по завоёванным золотым медалям.

Бронзовыми призёрами соревнований стали испанцы. В матче за третье место они со счётом 9:6 взяли верх над сборной Сербии.