Сара Шёстрем побила собственный мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем

Олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира, 29-летняя шведская пловчиха Сара Шёстрем побила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем в полуфинальном заплыве на чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония).

Легендарная шведская пловчиха превзошла собственный результат, показанный на чемпионате мира — 2017, на 0,06 секунды. Шёстрем преодолела дистанцию за 23,61 секунды.

Нельзя не отметить, что Шёстрем продемонстрировала данный результат сразу после победы в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем. После него шведка стала 17-кратной чемпионкой мира. Она опередила китаянку Юйфэй Чжан на 0,28 секунды, а американку Гретчен Уолш — на 0,69 секунды.