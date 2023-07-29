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Сара Шёстрем побила собственный мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем

Сара Шёстрем побила собственный мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем
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Олимпийская чемпионка 2016 года, многократная чемпионка мира, 29-летняя шведская пловчиха Сара Шёстрем побила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем в полуфинальном заплыве на чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония).

Легендарная шведская пловчиха превзошла собственный результат, показанный на чемпионате мира — 2017, на 0,06 секунды. Шёстрем преодолела дистанцию за 23,61 секунды.

Нельзя не отметить, что Шёстрем продемонстрировала данный результат сразу после победы в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем. После него шведка стала 17-кратной чемпионкой мира. Она опередила китаянку Юйфэй Чжан на 0,28 секунды, а американку Гретчен Уолш — на 0,69 секунды.

Водные виды спорта. ЧМ-2023. Плавание
Женщины. 50 м баттерфляй
29 июля 2023, суббота. 14:02 МСК
Окончено
1
Сара Шёстрем
Швеция
24.77
2
Юйфэй Чжан
Китай
+0.28
3
Гретчен Уолш
США
+0.69
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